La ' Terre di Luni' annuncia progetti di investimento - Cronaca - lanazione it

(Di martedì 26 luglio 2022) Un'oasi con servizi ricettivi per promuovere un turismo ecosostenibile in unno tra viale XXV Aprile e la statale 432, la riqualificazione di aree del retrospiaggia di Marinella come previsto dal ...

Un'oasi con servizi ricettivi per promuovere un turismo ecosostenibile in un terreno tra viale XXV Aprile e la statale 432, la riqualificazione di aree del retrospiaggia di Marinella come previsto dal ...Il responsabile dei progetti di sviluppo territoriale: "Vogliamo dare piena attuazione al Piano spiagge costruendo le strutture indicate dalla pianificazione comunale".