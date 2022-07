Ita, Mps e rete unica. Le patate bollenti del dopo Draghi (Di martedì 26 luglio 2022) Nessuna crisi di governo è indolore. Se poi a cadere è l’esecutivo guidato dall’uomo spedito a Palazzo Chigi per salvare la patria da pandemia e inflazione, allora il tonfo è di quelli grossi. Sul fronte industriale ci sono non meno di due partite che se non sono state ancora congelate rischiano certamente un brusco stop. Da una parte la cessione di Ita, la compagnia erede della disastrata Alitalia, posseduta al 100% dal Tesoro dopo lo spin-off dello scorso anno. E dall’altra l’uscita dello stesso azionista Mef (64%) dal Monte dei Paschi di Siena, dopo la proroga di 18 mesi concessa dall’Europa, sempre nel 2021. Partendo dal primo fronte, sul tavolo del ministro dell’Economia, Daniele Franco, ci sono due offerte. Quella della cordata Msc-Lufthansa, 800 milioni-1 miliardo per rilevare la compagnia e i suoi asset e quella del consorzio franco-americano ... Leggi su formiche (Di martedì 26 luglio 2022) Nessuna crisi di governo è indolore. Se poi a cadere è l’esecutivo guidato dall’uomo spedito a Palazzo Chigi per salvare la patria da pandemia e inflazione, allora il tonfo è di quelli grossi. Sul fronte industriale ci sono non meno di due partite che se non sono state ancora congelate rischiano certamente un brusco stop. Da una parte la cessione di Ita, la compagnia erede della disastrata Alitalia, posseduta al 100% dal Tesorolo spin-off dello scorso anno. E dall’altra l’uscita dello stesso azionista Mef (64%) dal Monte dei Paschi di Siena,la proroga di 18 mesi concessa dall’Europa, sempre nel 2021. Partendo dal primo fronte, sul tavolo del ministro dell’Economia, Daniele Franco, ci sono due offerte. Quella della cordata Msc-Lufthansa, 800 milioni-1 miliardo per rilevare la compagnia e i suoi asset e quella del consorzio franco-americano ...

