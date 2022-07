FIT

... hanno vinto il torneo valido anche come Tappa #Basic dell'Estathè 3x3Streetball Circuit, ... i cui ranking proseguiranno comunque separati in vista delle finali didi fine mese ed i ...... malgrado la rivoluzione targata, QSI e PPA sia ancora solamente all'inizio. Chiuso il super evento di Parigi, ilPremier Padel non va in vacanza. Il prossimo appuntamento sarà fra due ... Il circuito FIP Promises sbarca a Ostia Il nuovo torneo continua a scrivere la storia con il terzo Major disputato in uno degli impianti sportivi più famosi del mondo ...Con il terzo major disputato in uno degli impianti sportivi più famosi in assoluto, il nuovo circuito mondiale continua a scrivere la storia ...