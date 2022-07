Elezioni: incontro Letta-Di Maio-Sala (Di martedì 26 luglio 2022) Si è appena concluso un incontro tra il segretario del Pd Enrico Letta, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il sindaco DI Milano Beppe Sala. Lo si apprende da fonti parlamentari. L’incontro si è svolto presso la sede DI Arel. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 26 luglio 2022) Si è appena concluso untra il segretario del Pd Enrico, il ministro degli Esteri Luigi Die il sindaco DI Milano Beppe. Lo si apprende da fonti parlamentari. L’si è svolto presso la sede DI Arel. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

