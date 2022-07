Elezioni 2022, Salvini: “Passare giornate a discutere di leadership è tempo perso” (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – “Meno tempo si passa a litigare e meglio è, sceglieranno gli italiani, che votano il 25 settembre, chi prende un voto in più sceglie, vince, governa. Non capisco dove stia il problema”. Lo ha detto Matteo Salvini a Rtl 102.5 replicando alle richieste di Giorgia Meloni sulla premiership. “Passare giornate a discutere sulla leadership e le candidature è tempo perso”, ha affermato il leader della Lega. “Domani – ha aggiunto – all’incontro che avremo inviterò Meloni e Berlusconi a concentrarsi solo sui programmi”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – “Menosi passa a litigare e meglio è, sceglieranno gli italiani, che votano il 25 settembre, chi prende un voto in più sceglie, vince, governa. Non capisco dove stia il problema”. Lo ha detto Matteoa Rtl 102.5 replicando alle richieste di Giorgia Meloni sulla premiership. “sullae le candidature è”, ha affermato il leader della Lega. “Domani – ha aggiunto – all’incontro che avremo inviterò Meloni e Berlusconi a concentrarsi solo sui programmi”. L'articolo proviene da Italia Sera.

