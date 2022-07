Dybala in conferenza: “Sono curioso di vederlo!” Poi il retroscena su Juventus e Inter (Di martedì 26 luglio 2022) Il grande colpo dell’estate giallorossa si presenta oggi ai suoi nuovi tifosi. Alle 14:30 la conferenza stampa e stasera, ore 21, la presentazione al Colosseo Quadrato. Dybala, Roma, presentazioneMarotta ha detto che all’Inter non servivi, ti sei sentito tradito?“No, per niente. Da quando è finito il mio contratto con la Juve i miei agenti hanno parlato con tante squadre. Io ho un rapporto molto bello da tempo con Marotta, tante squadre si Sono avvicinate, poi è arrivato Tiago Pinto a Torino e le cose Sono cambiate“ Esulterai contro la Juve?“Ovviamente non esulterò. Sono molto curioso di vedere cosa succederà stasera con i tifosi. So che questa piazza è molto calda, la gente ci sta sempre vicino e non vedo l’ora di vedere i tifosi stasera e di abbracciarli” A ... Leggi su rompipallone (Di martedì 26 luglio 2022) Il grande colpo dell’estate giallorossa si presenta oggi ai suoi nuovi tifosi. Alle 14:30 lastampa e stasera, ore 21, la presentazione al Colosseo Quadrato., Roma, presentazioneMarotta ha detto che all’non servivi, ti sei sentito tradito?“No, per niente. Da quando è finito il mio contratto con la Juve i miei agenti hanno parlato con tante squadre. Io ho un rapporto molto bello da tempo con Marotta, tante squadre siavvicinate, poi è arrivato Tiago Pinto a Torino e le cosecambiate“ Esulterai contro la Juve?“Ovviamente non esulterò.moltodi vedere cosa succederà stasera con i tifosi. So che questa piazza è molto calda, la gente ci sta sempre vicino e non vedo l’ora di vedere i tifosi stasera e di abbracciarli” A ...

OfficialASRoma : LIVE | La conferenza stampa di presentazione di Paulo Dybala - DiMarzio : #AsRoma | La conferenza stampa di presentazione di Paulo #Dybala - GoalItalia : 'L'Inter? Non mi sento tradito da Marotta' ?? 'La Juventus? Non è stato un problema economico' ?? Paulo Dybala si p… - AndrewMari1988 : Conferenza stampa equilibrata. Paulo #Dybala è un campione in campo e nella testa. Clausola? Esultanza dopo il gol… - _Morik92_ : #Dybala in conferenza: 'Arrivabene chiaro nelle sue dichiarazioni. Avevamo un accordo da firmare a ottobre, poi la… -