Dybala: «A Roma per vincere, ma per scudetto è presto. Se segno con la Juve non esulto» (Di martedì 26 luglio 2022) «Per parlare di scudetto è presto. In questo momento ci sono squadre più avanti di noi, dobbiamo lavorare con serenità. La Roma ha vinto un trofeo molto importante, ci sono... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 26 luglio 2022) «Per parlare di. In questo momento ci sono squadre più avanti di noi, dobbiamo lavorare con serenità. Laha vinto un trofeo molto importante, ci sono...

DiMarzio : #ASRoma | Domani la presentazione di #Dybala: il programma - SkySport : ?? Le prime immagini esclusive di Dybala da giocatore della Roma, appena atterrato in Portogallo ? ?? @DiMarzio… - OfficialASRoma : ??? “Da avversario ho ammirato l’atmosfera che creano i tifosi giallorossi, non vedo l’ora di poterli salutare con l… - sportmediaset : Dybala: 'Scudetto? È presto. Con la Juve non esulto, l'Inter non mi ha tradito' #dybala #roma - roma_magazine : ROMA - Dybala: 'Sono qui per vincere, ma per lo Scudetto è presto' -