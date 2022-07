Citroen, sospensioni attive per C5 X Hybrid Plug-In (Di martedì 26 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – La versione Hybrid Plug-In di Nuova Citroèn C5 X propone, in anteprima mondiale, le sospensioni attive Citroen Advanced Comfort che associano gli smorzatori idraulici progressivi a un controllo attivo delle sospensioni. Il veicolo adatta la sospensione di ciascuna ruota, rendendola più morbida o più rigida in base alle condizioni riscontrate. Grazie a sensori che rilevano le irregolarità della strada in pochi millesimi di secondo, le informazioni vengono trasmesse a una centralina elettronica che determina in ogni momento i parametri corretti per offrire il massimo comfort a tutti gli occupanti. Oltre ai sensori dell’ESP, la sospensione controllata dispone di 4 sensori di posizione verticale e di 3 sensori che rilevano la velocità delle ruote per analizzare i ... Leggi su ildenaro (Di martedì 26 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – La versione-In di Nuova Citroèn C5 X propone, in anteprima mondiale, leAdvanced Comfort che associano gli smorzatori idraulici progressivi a un controllo attivo delle. Il veicolo adatta la sospensione di ciascuna ruota, rendendola più morbida o più rigida in base alle condizioni riscontrate. Grazie a sensori che rilevano le irregolarità della strada in pochi millesimi di secondo, le informazioni vengono trasmesse a una centralina elettronica che determina in ogni momento i parametri corretti per offrire il massimo comfort a tutti gli occupanti. Oltre ai sensori dell’ESP, la sospensione controllata dispone di 4 sensori di posizione verticale e di 3 sensori che rilevano la velocità delle ruote per analizzare i ...

