Benevento, ufficiale l'arrivo di La Gumina dalla Samp (Di martedì 26 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoRinnovo di contratto fino al 30 giugno 2026 con la Sampdoria e poi passaggio in prestito al Benevento. Tutto ratificato: Antonino La Gumina è un nuovo giocatore giallorosso, ha superato le visite mediche nel Sannio e presto si unirà ai compagni nel ritiro di Cascia. Al termine della prossima stagione il Benevento potrà eventualmente esercitare il diritto di riscatto. Caserta ha dunque un nuovo attaccante su cui fare affidamento dopo l'addio di Gianluca Lapadula concretizzatosi nella giornata di ieri con ufficialità del passaggio al Cagliari e prime parole in rossoblu. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

