Video, Milan in ritiro a Villach: il programma verso l'amichevole con il Wolfsberger (Di lunedì 25 luglio 2022) A distanza di quasi 40 anni dall'ultima volta, il Milan è tornato in ritiro fuori dall'Italia. La squadra di Pioli si trova a Villach, dove ... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 25 luglio 2022) A distanza di quasi 40 anni dall'ultima volta, ilè tornato infuori dall'Italia. La squadra di Pioli si trova a, dove ...

tvdellosport : MAIGNAN MA CHE COMBINI? Sul retropassaggio di Krunic, il portiere rossonero rischia di combinarla grossa. Per fort… - acmilan : ?? When #ACMilan takes to the field, @Acqua_Lete comes into play. Ready for a new season together! ?? ?? Quando il Mi… - tvdellosport : MATCH DELL’INNOVAZIONE ?? Durante la partita di pre campionato trasmessa ieri in esclusiva su #Sportitalia tra Col… - FraLeo0115 : RT @Spina14_acm: Sei un qualsiasi milanista questa estate e ricevi l’ennesima notifica dell’ennesimo acquisto per il Milan femminile: https… - Footbol030 : RT @Spina14_acm: Sei un qualsiasi milanista questa estate e ricevi l’ennesima notifica dell’ennesimo acquisto per il Milan femminile: https… -