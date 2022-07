Vaiolo scimmie: Crisanti, 'vaccinare gruppi più a rischio' (Di lunedì 25 luglio 2022) Milano, 25 lug. (Adnkronos Salute)() - Ha fatto bene l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) a decidere di dichiarare il Vaiolo delle scimmie un'emergenza di salute pubblica di rilevanza internazionale? "E' evidente che la diffusione della malattia, che non accenna al momento a diminuire, è ormai entrata in un circuito comportamentale ben definito. E quindi forse bisognerà indurre determinate persone a vaccinarsi contro il Vaiolo". Auspica una decisione delle autorità sanitarie che consenta l'immunizzazione delle comunità più colpite da monkeypox il virologo Andrea Crisanti, che legge la mossa dell'Oms in questa chiave, come una premessa cioè che guidi i Paesi verso la protezione di chi è più a rischio di contrarre l'infezione. Il direttore del Dipartimento di medicina molecolare spiega ... Leggi su iltempo (Di lunedì 25 luglio 2022) Milano, 25 lug. (Adnkronos Salute)() - Ha fatto bene l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) a decidere di dichiarare ildelleun'emergenza di salute pubblica di rilevanza internazionale? "E' evidente che la diffusione della malattia, che non accenna al momento a diminuire, è ormai entrata in un circuito comportamentale ben definito. E quindi forse bisognerà indurre determinate persone a vaccinarsi contro il". Auspica una decisione delle autorità sanitarie che consenta l'immunizzazione delle comunità più colpite da monkeypox il virologo Andrea, che legge la mossa dell'Oms in questa chiave, come una premessa cioè che guidi i Paesi verso la protezione di chi è più adi contrarre l'infezione. Il direttore del Dipartimento di medicina molecolare spiega ...

ladyonorato : Ma veramente stanno ripartendo da capo col vaiolo delle scimmie? Nuova “emergenza globale”?? - WRicciardi : i recenti focolai di vaiolo delle scimmie, polio e Marburg ci dicono che e’ meglio se impariamo la lezione del Covi… - SkyTG24 : Quasi 17mila persone colpite in 74 Paesi diversi: il #vaiolodellescimmie è stato classificato dall’Oms come emergen… - AMonserrato : RT @barbarab1974: Vaccinatevi contro il vaiolo delle scimmie, zoster e influenza possibilmente in unica seduta con 4 dose Covid . Soprattu… - Angika1973 : RT @Radio1Rai: Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, c'è una nuova emergenza sanitaria globale, è il vaiolo delle scimmie. In Italia… -