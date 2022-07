Uomini e Donne, flirt in corso tra un discusso ex tronista e Shaila Gatta? L’indiscrezione (Di lunedì 25 luglio 2022) Nuovo amore per Shaila Gatta? L’ex velina di Striscia la Notizia, attualmente al timone di Paperissima Sprint insieme a Mikaela Neaze Silva, lo scorso maggio ha ufficializzato la fine della relazione con il calciatore Leonardo Blanchard, con cui stava da oltre due anni. Stando ad alcune indiscrezioni trapelate sui social e riportate da Deianira Marzano, la velina dei record avrebbe un flirt con un noto ex tronista: Alessandro Zarino. Abbiamo conosciuto Zarino per il burrascoso trono nell’edizione 2019/20 di Uomini e Donne. Il modello aveva scelto Veronica Burchielli, dalla quale aveva ricevuto un due di picche. Proprio qualche giorno fa, l’ex corteggiatrice, poi diventata tronista, aveva raccontato i motivi per cui aveva abbandonato i social per un ... Leggi su isaechia (Di lunedì 25 luglio 2022) Nuovo amore per? L’ex velina di Striscia la Notizia, attualmente al timone di Paperissima Sprint insieme a Mikaela Neaze Silva, lo smaggio ha ufficializzato la fine della relazione con il calciatore Leonardo Blanchard, con cui stava da oltre due anni. Stando ad alcune indiscrezioni trapelate sui social e riportate da Deianira Marzano, la velina dei record avrebbe uncon un noto ex: Alessandro Zarino. Abbiamo conosciuto Zarino per il burrascoso trono nell’edizione 2019/20 di. Il modello aveva scelto Veronica Burchielli, dalla quale aveva ricevuto un due di picche. Proprio qualche giorno fa, l’ex corteggiatrice, poi diventata, aveva raccontato i motivi per cui aveva abbandonato i social per un ...

