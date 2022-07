Ufficiale Eurovision 2023 nel Regno Unito, addio all’ipotesi Ucraina: la città ospitante (Di lunedì 25 luglio 2022) Ora è Ufficiale: Eurovision 2023 nel Regno Unito. Salta definitivamente l’ipotesi Ucraina. La città ospitante non sarà nel Paese bombardato da Putin, giudicato troppo rischioso per un evento internazionale di simile portata. Giornalisti da tutto il mondo, media, cantanti e relativo personale addetto affollano ogni anno la location dell’ESC e l’Ucraina non ha le carte in regola per organizzare ed ospitare nel Paese l’evento. Lo ha stabilito l’EBU e lo ha comunicato ufficialmente questa mattina ma la notizia era già nell’aria. I rischi relativi alla prossima edizione in Ucraina, quando il conflitto con la Russia è ancora acceso, sono stati sempre oggetto di discussione ma gli ucraini si erano detti pronti ad ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 25 luglio 2022) Ora ènel. Salta definitivamente l’ipotesi. Lanon sarà nel Paese bombardato da Putin, giudicato troppo rischioso per un evento internazionale di simile portata. Giornalisti da tutto il mondo, media, cantanti e relativo personale addetto affollano ogni anno la location dell’ESC e l’non ha le carte in regola per organizzare ed ospitare nel Paese l’evento. Lo ha stabilito l’EBU e lo ha comunicato ufficialmente questa mattina ma la notizia era già nell’aria. I rischi relativi alla prossima edizione in, quando il conflitto con la Russia è ancora acceso, sono stati sempre oggetto di discussione ma gli ucraini si erano detti pronti ad ...

