Ucraina | Distrutto posto di comando della Russia nel sud

Il documento delle forze armate dell'è titolato Raccomandazioni per la preparazione e lo ... I soldati russi da Smolensk avevanoquesta roccaforte e tra il molto materiale preso nelle ...Al giorno 150 della Guerra della Russia contro l', il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha accusato la Russia di "barbarie" dopo che i ... i missili russi di oggi hannola ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 152 - Esercito Ucraina: distrutto posto di comando e munizioni russe - Esercito Ucraina: distrutto posto di comando e munizioni russe (Adnkronos) – L’esercito ucraino ha distrutto un posto di comando russo e depositi di munizioni nell’Ucraina meridionale. Lo ha annunciato il comando operativo ‘Sud’ delle forze armate ucraine, citato ...La Russia ha ammesso l'attacco al porto di Odessa, città portuale ucraina dove è stoccato parte del grano al centro del recente accordo tra Mosca e Kiev per lo sblocco delle esportazioni. Ma il Cremli ...