Steve McQueen: anche negli orologi era un tipo "quadrato" | Un campione del mondo al polso (Di lunedì 25 luglio 2022) Steve McQueen è un mito senza tempo. Spigoloso e con un fascino magnetico che cresce generazione dopo generazione. I suoi orologi non erano da meno, e uno gli assomigliava più degli altri. Il magnetico e spigoloso Steve McQueen Web SourceCi sono attori e ci sono i miti. Ci sono i nomi che "fanno botteghino" in una stagione, in un periodo storico. E poi ci sono dei monumenti che non temono il tempo, la cui figura cresce anno dopo anno, anche dopo la loro scomparsa. E non si tratta di memorie, ma di presenza vive, icone dello stile e della personalità che non è nemmeno strano trovare in una campagna pubblicitaria contemporanea, tanto la loro immagine rimane fresca e attuale. Un riferimento che non passa ma cresce. Se c'è un gigante di Hollywood capace di essere tutto questo, quello è ...

