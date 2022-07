Riapertura delle scuole, Energie per Fiumicino: “Non ci sono più scuse… è ora di intervenire con i depuratori d’aria” (Di lunedì 25 luglio 2022) Fiumicino – “Appena scoppiata la pandemia, iniziammo a batterci sulla messa in opera nelle scuole, dei sanificatori d’aria, che avrebbero delle benefiche ricadute sulla salute dei nostri ragazzi e sul tutto il personale scolastico. Portammo all’attenzione dei media i vari studi che avevamo trovato, sia di esponenti politici nazionali, sia dell’Oms che di autorevoli dottori (tra cui il Presidente dei Pediatri, che evidenziava il forte aumento di bronchiti ed altre malattie polmonari non legate al Covid ma collegate al fatto che nelle aule venivano tenute le finestre aperte durante il periodo invernale). Ma da parte della nostra Amministrazione, su questo argomento, solo un rumoroso silenzio.” Così, in una nota stampa, il presidente del Circolo Energie per Fiumicino, Orazio ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 25 luglio 2022)– “Appena scoppiata la pandemia, iniziammo a batterci sulla messa in opera nelle, dei sanificatori, che avrebberobenefiche ricadute sulla salute dei nostri ragazzi e sul tutto il personale scolastico. Portammo all’attenzione dei media i vari studi che avevamo trovato, sia di esponenti politici nazionali, sia dell’Oms che di autorevoli dottori (tra cui il Presidente dei Pediatri, che evidenziava il forte aumento di bronchiti ed altre malattie polmonari non legate al Covid ma collegate al fatto che nelle aule venivano tenute le finestre aperte durante il periodo invernale). Ma da parte della nostra Amministrazione, su questo argomento, solo un rumoroso silenzio.” Così, in una nota stampa, il presidente del Circoloper, Orazio ...

