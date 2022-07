Ondata di sbarchi, Lampedusa: esplode: duemila migranti nell'hotspot (Di lunedì 25 luglio 2022) Continuano senza sosta gli sbarchi di migranti sulle coste siciliane. L'hotspot di Lampedusa dopo gli arrivi delle ultime 48 ore è al collasso. Sono 1.871 i migranti ospitati a fronte dei 350 posti disponibili. A questi si sono aggiunti 22 tunisini intercettati da una motovedetta della Guardia di finanza. Quello dei 22 tunisini è l'ultimo di sette sbarchi registrati dall'alba di lunedì 25 luglio. Intanto la ong Sos Mediterranee Italia su Twitter fa sapere che “la Ocean Viking ha tratto in salvo 73 persone, tra cui un bambino di un anno, da un gommone quasi sgonfio a 37 miglia dalle coste libiche, segnalato da alarm phone. 268 naufraghi sono ora a bordo: tra di loro oltre 100 minori non accompagnati”. Caldissima la rotta che va dalla Tunisia alla Sicilia. La Guardia costiera ... Leggi su iltempo (Di lunedì 25 luglio 2022) Continuano senza sosta glidisulle coste siciliane. L'didopo gli arrivi delle ultime 48 ore è al collasso. Sono 1.871 iospitati a fronte dei 350 posti disponibili. A questi si sono aggiunti 22 tunisini intercettati da una motovedetta della Guardia di finanza. Quello dei 22 tunisini è l'ultimo di setteregistrati dall'alba di lunedì 25 luglio. Intanto la ong Sos Mediterranee Italia su Twitter fa sapere che “la Ocean Viking ha tratto in salvo 73 persone, tra cui un bambino di un anno, da un gommone quasi sgonfio a 37 miglia dalle coste libiche, segnalato da alarm phone. 268 naufraghi sono ora a bordo: tra di loro oltre 100 minori non accompagnati”. Caldissima la rotta che va dalla Tunisia alla Sicilia. La Guardia costiera ...

