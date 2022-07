leggoit : Michelle Hunziker e Federica Panicucci, minacce choc: «Vi ammazzo». Lo stalker è un 22enne - repubblica : Stalking a Michelle Hunziker e Federica Panicucci: indagato un 22enne di Bologna - GazzettaDelSud : ?? Molestie a #MichelleHunziker e #FedericaPanicucci, ha 22 anni lo #stalker delle vip. - Piergiulio58 : E' un bolognese di 22 anni la persona indagata per minacce e stalking nei confronti di Michelle Hunziker e Federica… - MediasetTgcom24 : Identificato lo stalker di Federica Panicucci e Michelle Hunziker: sarebbe un 22enne #federicapanicucci… -

IL GIORNO

Un 22enne di Bologna è stato indagato per minacce e stalking nei confronti die Federica Panicucci . L'inchiesta dopo gli accertamenti informatici si è conclusa, e a breve potrebbe esserci una richiesta di rinvio a giudizio. Lo riporta oggi Il Giorno. Le due ...FINALMENTE! - Dopo l'addio al nubilato a Mykonos, durante il quale Manuela si è scatenata con le amiche ( guarda ), la coppia ha scelto la stessa location in cuied Eros Ramazzotti il 24 aprile 1998 pronunciarono il loro sì, il Castello Odescalchi sul lago di Bracciano. Manuela Arcuri sposa Giovanni Di Gianfrancesco: 'La sua proposta di ... Molestie a Federica Panicucci e Michelle Hunziker: lo stalker delle vip è un ventenne Un 22enne di Bologna è stato indagato per minacce e stalking nei confronti di Michelle Hunziker e Federica Panicucci. L’inchiesta dopo gli accertamenti informatici si è conclusa, e a breve potrebbe es ...Un 22enne di Bologna è stato indagato per minacce e stalking nei confronti di Michelle Hunziker e Federica Panicucci. L’inchiesta dopo gli accertamenti informatici si è conclusa, e a breve potrebbe ...