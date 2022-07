LIVE Tour de France femminile, tappa di oggi in DIRETTA: quattro cicliste in fuga con 3? di vantaggio a meno di 100 km dal traguardo (Di lunedì 25 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 14.13 In questo momento le quattro in testa hanno 3? di vantaggio 14.10 quattro le fuggitive che sono fuoriuscite dal gruppo: le olandesi Sabrina Stultiens (Liv Racing Xstra), Femke Gerritse (Parkhotel Valkenburg), Marit Raaijmakers (Human Powered Health) e l’israeliana Rotem Gafinovitz (Roland Cogeas Edelweiss Squad). 14.07 meno di 100 km al traguardo! 14.04 Si va da da Meaux a Provins: per un totale di 136,4 km totali. 14.00 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda frazione del Tour de France femminile. 11.40 Buongiorno amici di OA Sport. La nostra DIRETTA LIVE inizierà dalle 14.00. A più tardi. Amiche e amici ... Leggi su oasport (Di lunedì 25 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.13 In questo momento lein testa hanno 3? di14.10le fuggitive che sono fuoriuscite dal gruppo: le olandesi Sabrina Stultiens (Liv Racing Xstra), Femke Gerritse (Parkhotel Valkenburg), Marit Raaijmakers (Human Powered Health) e l’israeliana Rotem Gafinovitz (Roland Cogeas Edelweiss Squad). 14.07di 100 km al! 14.04 Si va da da Meaux a Provins: per un totale di 136,4 km totali. 14.00 Buon pomeriggio e benvenuti alladella seconda frazione delde. 11.40 Buongiorno amici di OA Sport. La nostrainizierà dalle 14.00. A più tardi. Amiche e amici ...

