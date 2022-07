Lei chiama i soccorsi e lui picchia la compagna e la vicina di casa (Di lunedì 25 luglio 2022) AGI - Violenza e minaccia a pubblico ufficiale, maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Per queste accuse la polizia, dopo la segnalazione al 112 di una lite in strada a Genzano, vicino Roma, ha arrestato un uomo italiano di 35 anni. Gli agenti del commissariato di Genzano e i colleghi di Albano hanno fermato l'uomo che stava picchiando due donne, una delle quali, vicina di casa della coppia tra cui era scoppiata una lite feroce, era ferita ad un braccio. Gli agenti, raggiunto l'appartamento, hanno trovato l'uomo all'interno della camera da letto in forte stato d'agitazione che strillava contro la sua compagna, 'colpevole' di aver chiamato i soccorsi. Gli agenti hanno provato in tutti modi a calmare l'uomo, ma questo, prendendo un coltello da cucina, li ha minacciati di ... Leggi su agi (Di lunedì 25 luglio 2022) AGI - Violenza e minaccia a pubblico ufficiale, maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Per queste accuse la polizia, dopo la segnalazione al 112 di una lite in strada a Genzano, vicino Roma, ha arrestato un uomo italiano di 35 anni. Gli agenti del commissariato di Genzano e i colleghi di Albano hanno fermato l'uomo che stavando due donne, una delle quali,didella coppia tra cui era scoppiata una lite feroce, era ferita ad un braccio. Gli agenti, raggiunto l'appartamento, hanno trovato l'uomo all'interno della camera da letto in forte stato d'agitazione che strillava contro la sua, 'colpevole' di averto i. Gli agenti hanno provato in tutti modi a calmare l'uomo, ma questo, prendendo un coltello da cucina, li ha minacciati di ...

