sportli26181512 : 'Juve, sprint per Paredes: trattativa iniziata, si può chiudere in pochi giorni': Secondo 'TyC Sports' bianconeri e… - infoitsport : Zaniolo, Conte sfida Allegri: Tottenham e Juve allo sprint - LAROMA24 : Zaniolo, Conte sfida Allegri: Tottenham e Juve allo sprint #AsRoma - corgiallorosso : #Zaniolo, Conte sfida Allegri: Tottenham e Juve allo sprint - ZonaBianconeri : RT @PagineRomaniste: #Tuttosport: '#Zaniolo, #Conte sfida #Allegri: #Tottenham e #Juventus allo sprint' #ASRoma #Calciomercato https://t… -

Corriere dello Sport

La Juventus accelera per Leandro Paredes . A poco più di due settimane dall'inizio del campionato, la società bianconera ha rotto gli indugi nella caccia al terzo rinforzo estivo dopo Angel Di Maria e ...... Bandirola nuovo Villans PROMOZIONE (pagina 27) - MERCATO GIRONE B: Danny Monteleone all'Ivrea, Caselle: Trovato e conferme - MERCATO GIRONE A: Pro Novara e Bellinzago on fire,Domo e ... "Juve, sprint per Paredes: trattativa iniziata, si può chiudere in pochi giorni" Secondo 'TyC Sports' bianconeri e campioni di Francia hanno avviato i dialoghi per il trasferimento del centrocampista argentino, ma prima devono partire Arthur e Ramsey ...Zaniolo infiamma questa sessione di calciomercato estivo. La Juventus lo segue da tempo ma non ha ancora trovato l’accordo con la Roma per la cessione. Nel frattempo si è inserito Fabio Paratici che v ...