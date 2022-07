Il finto battesimo, un mese in ospedale, le bugie: l’inferno della piccola Diana nel suo anno e mezzo di vita (Di lunedì 25 luglio 2022) E’ una storia che ogni giorno, purtroppo, scrive una pagina bruttissima di cronaca. E’ la storia della piccola Diana. Da quando la bambina di un anno e mezzo è stata ritrovata morta nella casa in cui viveva con sua madre, emergono inquietanti dettagli su questa vicenda. Un anno e mezzo infernale per la piccola, una bambina che Alessia Pifferi non ha mai voluto. Avrebbe potuto darla in adozione, avrebbe potuto fare molte altre cose invece che lasciarla morire, dopo averla abbandonata per una settimana. Non sapeva di essere incinta, lo ha raccontato lei ai giudici, lo ha raccontato anche il suo attuale compagno. Non sapeva chi era il padre della piccola Diana; non voleva quella bambina che le portava via ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 25 luglio 2022) E’ una storia che ogni giorno, purtroppo, scrive una pagina bruttissima di cronaca. E’ la storia. Da quando la bambina di unè stata ritrovata morta nella casa in cui viveva con sua madre, emergono inquietanti dettagli su questa vicenda. Uninfernale per la, una bambina che Alessia Pifferi non ha mai voluto. Avrebbe potuto darla in adozione, avrebbe potuto fare molte altre cose invece che lasciarla morire, dopo averla abbandonata per una settimana. Non sapeva di essere incinta, lo ha raccontato lei ai giudici, lo ha raccontato anche il suo attuale compagno. Non sapeva chi era il padre; non voleva quella bambina che le portava via ...

infoitinterno : Alessia Pifferi ha partorito Diana in bagno: i 18 mesi della bimba, dal finto battesimo - LorellaLattavo : Non ci sono parole ?? Alessia Pifferi ha organizzato il finto battesimo della figlia Diana per ricevere soldi in re… - bizcommunityit : Alessia Pifferi ha partorito Diana in bagno: i 18 mesi della bimba, dal finto battesimo - angiuoniluigi : RT @Corriere: Alessia Pifferi e il parto in bagno. I 18 mesi di Diana, dal finto battesimo alle notti in passeggino - crlggg : Alessia Pifferi ha partorito Diana in bagno, da sola: i 18 mesi della bimba, dal finto battesimo per «scroccare» re… -