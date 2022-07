Il caldo è un problema anche per gli animali (Di lunedì 25 luglio 2022) Non soltanto per le specie domestiche e da allevamento, ma anche per la sopravvivenza di quelle selvatiche e di interi ecosistemi Leggi su ilpost (Di lunedì 25 luglio 2022) Non soltanto per le specie domestiche e da allevamento, maper la sopravvivenza di quelle selvatiche e di interi ecosistemi

notabadword_ : @Lunapallida5 A parte che un problema non esclude l'altro, ma è questa mentalità alla 'pensiamo solo a quello che a… - patriziarutigl1 : RT @ilpost: Il caldo è un problema anche per gli animali - ilpost : Il caldo è un problema anche per gli animali - marinagamberin : RT @AndreaPecchia1: Il problema non è che questa è l'estate più calda degli ultimi 150 anni. Il problema è che questa sarà l'estate più 'fr… - ADM_assdemxmi : RT @Milanodavedere: Fiori, acqua, sole, caldo..: d'estate è un problema per chi ama avere un balcone 'floreale'. Ecco un'idea ? #cambiocli… -