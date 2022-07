firmerà con il Como fino al 2024 (Di lunedì 25 luglio 2022) Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Serie A pervenuta in redazione: 25/07/2022 alle 19:11 est Quello di Arenys de Mar era libero dopo aver terminato il suo contratto con il Monaco Era anche vicino all’adesione all’Unión Deportiva Las Palmas Cesc Fabregas hai già una squadra Dopo la trattativa con l’Unión Deportiva Las Palmas, il centrocampista di Arenys de Mar giocherà in serie B italianocon l’As Calcio. L’offerta transalpina, superiore a quella delle Canarie, è finita per essere decisa dall’ex giocatore del Monaco, uscito lo scorso giugno e che, secondo il giornalista Fabrizio Romano, ha già un accordo verbale con la squadra italiana di seconda divisione. Fabregacon cui si è allenato Luis Suarez presso le strutture della Ciutat Esportiva Joan Gamper, firmerà per due stagioni, ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 25 luglio 2022) Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Serie A pervenuta in redazione: 25/07/2022 alle 19:11 est Quello di Arenys de Mar era libero dopo aver terminato il suo contratto con il Monaco Era anche vicino all’adesione all’Unión Deportiva Las Palmas Cesc Fabregas hai già una squadra Dopo la trattativa con l’Unión Deportiva Las Palmas, il centrocampista di Arenys de Mar giocherà in serie B italianocon l’As Calcio. L’offerta transalpina, superiore a quella delle Canarie, è finita per essere decisa dall’ex giocatore del Monaco, uscito lo scorso giugno e che, secondo il giornalista Fabrizio Romano, ha già un accordo verbale con la squadra italiana di seconda divisione. Fabregacon cui si è allenato Luis Suarez presso le strutture della Ciutat Esportiva Joan Gamper,per due stagioni, ...

