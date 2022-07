Fabrizio Corona, chi è e che cosa fa la nuova compagna? I due saranno presto sposi (Di lunedì 25 luglio 2022) Intervistato da Chi a Capri, Fabrizio Corona si confessa e annuncia il suo matrimonio e l’intenzione di avere altri figli. Chi è la ragazza che gli ha fatto perdere la testa. Proviamo a scoprirlo assieme Stando alle ultime notizie, sembrerebbe che una ragazza abbia messo la testa a posto all’incorreggibile “cattivo” del mondo dello spettacolo: ovvero Fabrizio Corona. L’ex fotografo dei vip è stato al riguardo raggiunto a Capri dai giornalisti di Chi, il settimanale di Alfonso Signorini, per capirne di più. Nell’isola dell’amore per eccellenza, Corona sta facendo scorte di libertà dopo l’ultimo periodo trascorso ai domiciliari. Il blitz è stato molto interessante, se non altro per conoscere le nuove intenzioni sul futuro dell’ex paparazzo. Un Corona mai visto giunge ad aprire il suo ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 25 luglio 2022) Intervistato da Chi a Capri,si confessa e annuncia il suo matrimonio e l’intenzione di avere altri figli. Chi è la ragazza che gli ha fatto perdere la testa. Proviamo a scoprirlo assieme Stando alle ultime notizie, sembrerebbe che una ragazza abbia messo la testa a posto all’incorreggibile “cattivo” del mondo dello spettacolo: ovvero. L’ex fotografo dei vip è stato al riguardo raggiunto a Capri dai giornalisti di Chi, il settimanale di Alfonso Signorini, per capirne di più. Nell’isola dell’amore per eccellenza,sta facendo scorte di libertà dopo l’ultimo periodo trascorso ai domiciliari. Il blitz è stato molto interessante, se non altro per conoscere le nuove intenzioni sul futuro dell’ex paparazzo. Unmai visto giunge ad aprire il suo ...

