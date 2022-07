F1 | il vantaggio di Max Verstappen su Charles Leclerc | la consapevolezza di essere campione

(Di lunedì 25 luglio 2022) 63 punti: è questo ildell’olandese Maxa 10 gare dalla conclusione del Mondiale 2022 di F1 nei confronti di. Il GP di Francia, dodicesimo round del campionato, ha sorriso al neerlandese che, sfruttando l’errore marchiano del monegasco, ha allungato decisamente in classifica generale. “Un errore inaccettabile“, così l’ha definitoai microfoni di Sky Sport. Difficile dargli torto, dal momento che il tutto è accaduto quando comandava la gara. La domanda che ci si pone è la seguente: qual è stata la causa dell’errore? Un quesito che ricorre spesso nel 2022 in Ferrari, parlando anche delle topiche al box e di scelte strategiche discutibili, come accaduto nel GP di Le Castellet con Carlos Sainz. Le risposte possonodiverse, ma una che può ...

