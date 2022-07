Ecco la nuova classifica Atp degli italiani: Musetti al suo best ranking, Berrettini in corsa per le Finals di Torino (Di lunedì 25 luglio 2022) Il tennis italiano continua a essere protagonista del circuito mondiale. Gli azzurri dopo la vittoria di Lorenzo Musetti ad Amburgo e il secondo posto di Matteo Berrettini allo Swiss Open hanno fatto un importante salto in avanti nella classifica Atp. La graduatoria è sempre comandata dal russo Daniil Medvedev davanti a Alexander Zverev e Rafael Nadal. Musetti è salito al 30esimo posto, che significa nuovo best ranking in carriera, una posizione meglio del suo precedente primato: 31esimo. Anche Berrettini dopo essere crollato in classifica a causa della perdita dei punti della finale di Wimbledon è risalito in 14esima piazza. Il miglior italiano rimane Jannik Sinner, stabilmente al decimo posto. All’interno dei primi 60 ci sono anche Fabio Fognini e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) Il tennis italiano continua a essere protagonista del circuito mondiale. Gli azzurri dopo la vittoria di Lorenzoad Amburgo e il secondo posto di Matteoallo Swiss Open hanno fatto un importante salto in avanti nellaAtp. La graduatoria è sempre comandata dal russo Daniil Medvedev davanti a Alexander Zverev e Rafael Nadal.è salito al 30esimo posto, che significa nuovoin carriera, una posizione meglio del suo precedente primato: 31esimo. Anchedopo essere crollato ina causa della perdita dei punti della finale di Wimbledon è risalito in 14esima piazza. Il miglior italiano rimane Jannik Sinner, stabilmente al decimo posto. All’interno dei primi 60 ci sono anche Fabio Fognini e ...

