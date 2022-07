Di Maio ha un solo programma: restare al potere. “Sogno un’alleanza dei moderati per un Draghi bis” (Di lunedì 25 luglio 2022) “Li vedo un po’ nervosi, perché hanno capito come sempre di aver sfasciato tutto. Quella era una forza politica che costruiva i governi, il nostro Sogno era andare al governo per cambiare l’Italia. Poi sono diventati un’altra cosa, che io chiamo il partito di Conte”. Lo dice a ‘L’aria che tira’ su La7 Luigi Di Maio, ministro degli Affari esteri, commentando gli attacchi di Beppe Grillo e Alessandro Di Battista nei suoi confronti. “Conte litiga con tutti, il problema è lui” “Li vedo un po’ nervosi – dice il transfuga M5s – perché hanno capito come sempre di aver sfasciato tutto. Quella era una forza politica che costruiva i governi, il nostro Sogno era andare al governo per cambiare l’Italia. Poi sono diventati un’altra cosa, che io chiamo il partito di Conte”. Quello di Conte “ormai è un partito padronale, che decide tutto da ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 25 luglio 2022) “Li vedo un po’ nervosi, perché hanno capito come sempre di aver sfasciato tutto. Quella era una forza politica che costruiva i governi, il nostroera andare al governo per cambiare l’Italia. Poi sono diventati un’altra cosa, che io chiamo il partito di Conte”. Lo dice a ‘L’aria che tira’ su La7 Luigi Di, ministro degli Affari esteri, commentando gli attacchi di Beppe Grillo e Alessandro Di Battista nei suoi confronti. “Conte litiga con tutti, il problema è lui” “Li vedo un po’ nervosi – dice il transfuga M5s – perché hanno capito come sempre di aver sfasciato tutto. Quella era una forza politica che costruiva i governi, il nostroera andare al governo per cambiare l’Italia. Poi sono diventati un’altra cosa, che io chiamo il partito di Conte”. Quello di Conte “ormai è un partito padronale, che decide tutto da ...

