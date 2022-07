Bologna, visite a sorpresa di Mihajlovic alla squadra a Casteldebole (Di lunedì 25 luglio 2022) Sinisa Mihajlovic sorprende la squadra con una visita al ritiro di Casteldebole. L’allenatore si è attardato per una mezzora con la squadra Una bella sorpresa per il Bologna. La squadra in ritiro a Casteldebole ha ricevuto oggi la visita di Sinisa Mihajlovic. L’allenatore dei rossoblu, accompagnato dalla moglie, si è fermato circa trenta minuti a parlare con i propri ragazzi al centro d’allenamento. L’obiettivo del tecnico serbo, che sta continuando a guidare la sua squadra da remoto in queste settimane, è quello di rientrare in panchina per la prima di campionato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 luglio 2022) Sinisasorprende lacon una visita al ritiro di. L’allenatore si è attardato per una mezzora con laUna bellaper il. Lain ritiro aha ricevuto oggi la visita di Sinisa. L’allenatore dei rossoblu, accompagnato dmoglie, si è fermato circa trenta minuti a parlare con i propri ragazzi al centro d’allenamento. L’obiettivo del tecnico serbo, che sta continuando a guidare la suada remoto in queste settimane, è quello di rientrare in panchina per la prima di campionato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

