Barcellona-Siviglia, primo contatto per Koundé: testa a testa col Chelsea (Di lunedì 25 luglio 2022) Koulibaly, de Ligt, Bremer, ma non solo. Difensori protagonisti sul mercato, con il Siviglia che ha messo in vetrina Jules Koundé. Dopo... Leggi su calciomercato (Di lunedì 25 luglio 2022) Koulibaly, de Ligt, Bremer, ma non solo. Difensori protagonisti sul mercato, con ilche ha messo in vetrina Jules. Dopo...

sportli26181512 : Barcellona-Siviglia, primo contatto per Koundé: testa a testa col Chelsea: Koulibaly, de Ligt, Bremer, ma non solo.… - rumba_magica : @IncBeelzebub Siviglia tutta la vita. Altrimenti Barcellona. - ammaiFiamma : @IncBeelzebub Madrid perché già solo il Prado è una giornata ???? Valencia molto bella ma piccolina, idem Siviglia a… - zazoomblog : Lecce che obiettivo in attacco! Si tratta per un ex-Barcellona e Siviglia - #Lecce #obiettivo #attacco! #tratta - EuropaCalcio : Per #kounde sembra che il #Barcellona abbia sorpassato il #Chelsea . Ore calde in casa #siviglia -