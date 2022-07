Atletica | Antonio La Torre | “Il nostro patrimonio post-Tokyo è emerso La 4×100 ha fallito | ora torniamo cacciatori”

Leggi su oasport

(Di lunedì 25 luglio 2022) L’Italia si è distinta ai Mondiali 2022 dileggera: 2 medaglie conquistate (l’oro di Massimo Stano nella 35 km di marcia e il bronzo di Elena Vallortigara nel salto in alto), 10 finali raggiunte, prestazioni convincenti da parte di diversi azzurri. Nonostante le condizioni fisiche difficili delle punte di diamante (Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi) e l’assenza di Antonella Palmisano, la nostra Nazionale ha comunque saputo dire la sua in un contesto altamente competitivo dopo le cinque medaglie d’oro conquistate alle Olimpiadi di2020.La, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana, ha analizzato quanto fatto dalla spedizione tricolore: “Eugene era un passaggio difficile per noi e non dobbiamo nasconderci anche gli errori fatti e imparare da questi. Personalmente mi soddisfa che in un anno ...