Assolte le due maestre della materna accusate di maltrattamenti (Di lunedì 25 luglio 2022) Assolte perché il fatto non sussiste. Con questa formula il giudice del tribunale di Torino, Lucia Minutella, ha assolto le due maestre della scuola materna Rosselli di Rivoli , alle porte di Torino, ... Leggi su leggo (Di lunedì 25 luglio 2022)perché il fatto non sussiste. Con questa formula il giudice del tribunale di Torino, Lucia Minutella, ha assolto le duescuolaRosselli di Rivoli , alle porte di Torino, ...

