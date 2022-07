Alex Belli svela se ritornerà al Grande Fratello Vip 7 e su Soleil: “Lontani” (Di lunedì 25 luglio 2022) Alex Belli è ancor oggi, un personaggio che fa tanto discutere e parlare di sé. Nel corso del Grande Fratello Vip 6 è riuscito a ritagliarsi un ruolo centrale all’interno del reality, tanto da esserne protagonista anche una volta uscito fuori dallo show. È riuscito ad alimentare dinamiche interne alla casa sfruttando al meglio la tecnologia e facendo scuola per i prossimi vipponi. Ma ritornerà di nuovo nell’ultima edizione del programma di Alfonso Signorini? Alex Belli ritornerà al Grande Fratello Vip 7? Nei giorni scorsi erano stati diffuse delle indiscrezioni secondo cui Alex Belli, insieme ad altri vip come Giucas Casella, sarebbe ritornato al Grande ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 25 luglio 2022)è ancor oggi, un personaggio che fa tanto discutere e parlare di sé. Nel corso delVip 6 è riuscito a ritagliarsi un ruolo centrale all’interno del reality, tanto da esserne protagonista anche una volta uscito fuori dallo show. È riuscito ad alimentare dinamiche interne alla casa sfruttando al meglio la tecnologia e facendo scuola per i prossimi vipponi. Madi nuovo nell’ultima edizione del programma di Alfonso Signorini?alVip 7? Nei giorni scorsi erano stati diffuse delle indiscrezioni secondo cui, insieme ad altri vip come Giucas Casella, sarebbe ritornato al...

