Alessia Marcuzzi: la reunion del GF10 e il suo commento (Di lunedì 25 luglio 2022) Era il 2009 quando un gruppo di perfetti sconosciuti entrò nella Casa del Grande Fratello per dar vita a quella che è stata la decima edizione, nonché la quinta condotta da Alessia Marcuzzi. Il GF10 è stato anche il primo reality a durare sei mesi ed a mostrare le vacanze natalizie ed il capodanno in diretta tv. 134 giorni da ottobre 2009 a marzo 2010 con 26 concorrenti in totale e numerosi drammi. A vincere fu Mauro Marin, ma è stata un’edizione pregna di dinamiche. C’erano Maicol Berti, Veronica Ciardi e Sarah Nile, ma anche George Leonard e Carmela Gualtieri. La decima edizione la ricordiamo anche perché è stata la prima apertamente rainbow con la storia pseudo-saffica fra Sarah e Veronica, il primo concorrente trans Gabriele Belli ed il primo omosessuale dichiarato, il già citato Maicol Berti. A distanza di oltre un decennio parte ... Leggi su biccy (Di lunedì 25 luglio 2022) Era il 2009 quando un gruppo di perfetti sconosciuti entrò nella Casa del Grande Fratello per dar vita a quella che è stata la decima edizione, nonché la quinta condotta da. Ilè stato anche il primo reality a durare sei mesi ed a mostrare le vacanze natalizie ed il capodanno in diretta tv. 134 giorni da ottobre 2009 a marzo 2010 con 26 concorrenti in totale e numerosi drammi. A vincere fu Mauro Marin, ma è stata un’edizione pregna di dinamiche. C’erano Maicol Berti, Veronica Ciardi e Sarah Nile, ma anche George Leonard e Carmela Gualtieri. La decima edizione la ricordiamo anche perché è stata la prima apertamente rainbow con la storia pseudo-saffica fra Sarah e Veronica, il primo concorrente trans Gabriele Belli ed il primo omosessuale dichiarato, il già citato Maicol Berti. A distanza di oltre un decennio parte ...

BITCHYFit : Alessia Marcuzzi: la reunion del GF10 e il suo commento - cesololinter194 : RT @fanpage: Alessia Marcuzzi è volata a Londra, dove suo figlio Tommaso Inzaghi si è laureato presso la University of Westminster. Tommaso… - fanpage : Alessia Marcuzzi è volata a Londra, dove suo figlio Tommaso Inzaghi si è laureato presso la University of Westminst… - infoitcultura : Alessia Marcuzzi in trasferta a Londra per la laurea del figlio Tommaso - BITCHYFit : 'Elodie è più gnocca di te' - Alessia Marcuzzi risponde alla provocazione di un troll | Archivio… -