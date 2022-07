Tiro con l’arco, Coppa del Mondo Medellin 2022: Mauro Nespoli ottimo secondo, dominio coreano nelle prove a squadre (Di domenica 24 luglio 2022) La quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo di Tiro con l’arco outdoor 2022 è andata ufficialmente in archivio a Medellin (in Colombia) con un grande exploit per l’Italia, grazie al brillante secondo posto di Mauro Nespoli nella competizione individuale dell’olimpico maschile. La stella azzurra ha centrato così il pass per le Finali di World Cup in programma a metà ottobre in Messico. Il 34enne di Voghera, argento a Tokyo 2021, è stato autore di un cammino esaltante anche quest’oggi sconfiggendo in semifinale lo spagnolo Miguel Alvarino Garcia con punteggi stellari (29-28, 29-29, 29-28, 30-27) per poi cedere il passo in finale al fenomeno sud coreano Kim Woojin per 1-7 con i parziali di 28-29, 28-29, 29-29, 28-30. ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) La quarta tappa stagionale delladeldiconoutdoorè andata ufficialmente in archivio a(in Colombia) con un grande exploit per l’Italia, grazie al brillanteposto dinella competizione individuale dell’olimpico maschile. La stella azzurra ha centrato così il pass per le Finali di World Cup in programma a metà ottobre in Messico. Il 34enne di Voghera, argento a Tokyo 2021, è stato autore di un cammino esaltante anche quest’oggi sconfiggendo in semifinale lo spagnolo Miguel Alvarino Garcia con punteggi stellari (29-28, 29-29, 29-28, 30-27) per poi cedere il passo in finale al fenomeno sudKim Woojin per 1-7 con i parziali di 28-29, 28-29, 29-29, 28-30. ...

