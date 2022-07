Preghiera del mattino del 24 Luglio 2022: “Allontana le mie oppressioni” (Di domenica 24 luglio 2022) La Domenica è il giorno della devozione alla Santissima Trinità. Lodiamo e glorifichiamo il Signore con la Preghiera del mattino di oggi. L’anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore che procedete dal L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 24 luglio 2022) La Domenica è il giorno della devozione alla Santissima Trinità. Lodiamo e glorifichiamo il Signore con ladeldi oggi. L’anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore che procedete dal L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Avvenire_Nei : “Il messaggio del Papa 1° settembre 2022: 'La sorella madre terra grida. In balia dei nostri eccessi consumistici,… - vaticannews_it : #PapaFrancesco, in previsione della Giornata mondiale di preghiera per la cura del Creato, chiede alla comunità di… - vaticannews_it : All’Angelus #PapaFrancesco chiede di accompagnare con la preghiera il prossimo viaggio in #Canada del 24-30 luglio,… - chiccodigrano : RT @CiaoKarol: LA SANTA MESSA, E LA TUA PREGHIERA Come ogni sera, in collaborazione con il Santuario della Vergine del Silenzio, continui… - KattInForma : Preghiera del mattino del 24 Luglio 2022: “Allontana le mie oppressioni” -