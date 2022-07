Piquè | ‘Clasico’ da incubo a Las Vegas con fischi e cori pro Shakira

(Di domenica 24 luglio 2022) Gerardnon ha vissuto una bella serata nelandato in scena a Lascontro il Real Madrid. Il suo Barcellona ha vinto 1-0. Il difensore, tuttavia, è stato preso di mira da tutto lo stadio ad ogni tocco di palla cone buu. La situazione è stata confermata dal quotidiano spagnolo ‘Marca’ ed anche dai suoi compagni di squadra. Il motivo sembrerebbe la rottura con la cantante, per cui tutto l’Allegiant Stadium ha preso evidentemente le parti all’interno della telenovela. SportFace.

