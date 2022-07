Perché un hacker dovrebbe attaccare proprio me?

Leggi su nonewsmagazine

(Di domenica 24 luglio 2022) Quasi tutti oggi sanno di dover difendere i propri sistemi dai virus, ma pochi sono consapevoli delle altre potenziali minacce che incombono sui loro dati e che potrebbero causare perdite di tempo e denaro. Spesso gli utenti privati e quelli degli uffici domestici ritengono che la Cyber Security sia un problema limitato alle grandi aziende, ma quest’idea è ben distante dalla realtà. Soprattutto ora che il lavoro ibrido (da casa, in ufficio, ovunque ci si trovi) è diventato una tendenza sempre più adottata dalle aziende anche nel post pandemia. Per svariate ragioni, siamo tutti potenziali vittime di attacchi informatici; è perciò importante conoscere i diversi tipi di pericoli e capire come proteggerci. Fortunatamente, sono disponibili rimedi per tutte le più comuni minacce cyber. Ci sono soluzioni per proteggere dati, identità e siti web, inclusi software per il backup di Mac e PC, ...