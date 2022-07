Nuovo stadio, doppio no del Comune di Milano a due referendum (Di domenica 24 luglio 2022) Il Comune di Milano dice no a due referendum su San Siro Il Comune di Milano, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha detto no a due referendum contro il Nuovo stadio nella mente e nelle idee di Inter e Milan. “Il Comune di Milano non ha ammesso i due referendum proposti per il Nuovo stadio. Il primo chiedeva di salvaguardare il Meazza, avviando i lavori di ristrutturazione dell’impianto e della zona circostante, mentre il secondo chiedeva di cancellare la delibera della Giunta comunale con cui, a novembre, è stato dichiarato l’interesse pubblico riguardo il progetto del Nuovo San Siro”. “Il parere degli uffici comunali è che ... Leggi su intermagazine (Di domenica 24 luglio 2022) Ildidice no a duesu San Siro Ildi, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha detto no a duecontro ilnella mente e nelle idee di Inter e Milan. “Ildinon ha ammesso i dueproposti per il. Il primo chiedeva di salvaguardare il Meazza, avviando i lavori di ristrutturazione dell’impianto e della zona circostante, mentre il secondo chiedeva di cancellare la delibera della Giunta comunale con cui, a novembre, è stato dichiarato l’interesse pubblico riguardo il progetto delSan Siro”. “Il parere degli uffici comunali è che ...

