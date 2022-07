Napoli | Pià | «Se Politano resta dovrà riconquistare la fiducia di Spalletti»

(Di domenica 24 luglio 2022) L’ex attaccante delPià ha parlato della situazione in azzurro di MatteoIgnacio Pià, ex attaccante del, ai microfoni di Radio Kiss Kissha parlato della situazione di Matteoin casa azzurra.– «È ovvio chemetta in campo chi gli dà più garanzie. Matteo è un ottimo giocatore, ha fatto delle cose belle a, ma la situazione non è chiarissima e la sua permanenza dipende sicuramente dalle offerte che arriveranno. Sericonquistarsi ladell’allenatore». L'articolo proviene da Calcio News 24.

susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX - Pià: 'Bisogna capire quali sono gli obiettivi del Napoli, Politano deve rincoquistare la fiducia di Spalletti' h… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Pià: 'Bisogna capire quali sono gli obiettivi del Napoli, Politano deve rincoquistare la fiducia di Spalletti' h… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Pià: 'Bisogna capire quali sono gli obiettivi del Napoli, Politano deve rincoquistare la fiducia di Spalletti' h… - apetrazzuolo : L'EX - Pià: 'Bisogna capire quali sono gli obiettivi del Napoli, Politano deve rincoquistare la fiducia di Spallett… - napolimagazine : L'EX - Pià: 'Bisogna capire quali sono gli obiettivi del Napoli, Politano deve rincoquistare la fiducia di Spallett… -

L'ex attaccante delha parlato della situazione in azzurro di Matteo Politano Ignacio, ex attaccante del, ai microfoni di Radio Kiss Kissha parlato della situazione di Matteo Politano in ...Ignacioè intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC, Kiss Kiss, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio. Ecco quanto evidenziato da CN24: 'Bisogna ...