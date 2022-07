Napoli: Barak solo in un caso (Di domenica 24 luglio 2022) Non è un mistero che il Napoli sia interessato a Antonin Barak del Verona. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il 27enne arriverebbe... Leggi su calciomercato (Di domenica 24 luglio 2022) Non è un mistero che ilsia interessato a Antonindel Verona. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il 27enne arriverebbe...

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Verona, Antonin Barak proposto al Napoli, ma Giuntoli ha un'altra priorità - sportli26181512 : Napoli: Barak solo in un caso: Non è un mistero che il Napoli sia interessato a Antonin Barak del Verona. Come ripo… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Verona, Antonin Barak proposto al Napoli, ma Giuntoli ha un'altra priorità - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Verona, Antonin Barak proposto al Napoli, ma Giuntoli ha un'altra priorità - napolimagazine : SPORTITALIA - Verona, Antonin Barak proposto al Napoli, ma Giuntoli ha un'altra priorità -