Morto a 72 anni Vittorio De Scalzi, il fondatore dei New Trolls (Di domenica 24 luglio 2022) E' Morto Vittorio De Scalzi, cantante, chitarrista, autore e fondatore del gruppo italiano dei New Trolls. Il musicista aveva 72 anni ed era stato colpito da fibrosi polmonare dopo la guarigione dal ... Leggi su spettacoli.tiscali (Di domenica 24 luglio 2022) E'De, cantante, chitarrista, autore edel gruppo italiano dei New. Il musicista aveva 72ed era stato colpito da fibrosi polmonare dopo la guarigione dal ...

RaiNews : Vittorio De Scalzi morto a 72 anni, il cantante dei New Trolls colpito da fibrosi polmonare dopo il Covid. - CagliariCalcio : Il Cagliari Calcio piange la tragica scomparsa di Andrea Musiu, morto su un campo di calcio ad appena 20 anni. Tutt… - fanpage : Addio a #VittorioDeScalzi, il fondatore dei #NewTrolls aveva 72 anni - lalitapetila : RT @GenCar5: È morto a Lima Francisco Morales Bermúdez, 100 anni, dittatore in #Perù dal 1975 al 1980. Muore nel suo letto, ma non impune,… - domemwest : Ho appena ricordato una spettrale conversazione tra me e mio padre nella quale discutevamo chi tra 5 anni sarebbe s… -