Mertens | Fabian Ruiz lo saluta con una storia commovente

100x100Napoli : #fabiàn saluta #Mertens con un bellissimo messaggio. - FcInterNewsit : Fabian Ruiz saluta Mertens: 'Sei una leggenda del Napoli. Un privilegio condividere lo spogliatoio con te' - tuttonapoli : Fabian saluta Mertens: 'E' stato un privilegio condividere lo spogliatoio con te' - Paroladeltifoso : Il saluto social di Fabian Ruiz a Mertens - sscalcionapoli1 : Fabian Ruiz saluta Mertens sui social: “È stato un privilegio giocare con te” -

Pian piano stanno arrivando tutti i saluti commossi dei giocatori del Napoli a Dries, che lascia un grande vuoto in squadra e nei tifosi. Difficile cancellare nove anni di ... L'ultimo è...Ruiz ed Alessandro Zanoli si sono allenati invece in piscina. Ecco il report della SSC Napoli: PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Calciomercato,nei pensieri dell'...Dopo l'ufficialità dell' addio, sancita dallo stesso patron azzurro, per Dries Mertens è iniziata la ricerca di una nuova avventura italiana. E, sapendolo ...Queste le parole sui social di Fabian Ruiz al suo ex compagno di squadra, dopo l'addio ufficiale alla maglia azzurra del belga.