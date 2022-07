LIVE F1, GP Francia 2022 in DIRETTA: Sainz 5° con bonus. Leclerc va a sbattere: “Errore inaccettabile” (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VIDEO: L’INCIDENTE DI CHARLES Leclerc PERCHE’ CARLOS Sainz E’ STATO PENALIZZATO DI 5 SECONDI: COSA E’ SUCCESSO CON ALBON CHARLES Leclerc: “NON POSSO FARE QUESTI ERRORI, E’ inaccettabile” 16.39 Charles Leclerc è andato a sbattere al 18° giro, quando era al comando e stava per fermarsi per la sosta ai box. “Non posso fare questi errori, è inaccettabile. Se perderò il Mondiale per 32 punti, quelli persi tra qui e Imola, saprò di chi è la colpa“, ha subito ammesso con onestà. 16.36 Carlos Sainz, partito 19°, ha chiuso 5°: più di così non poteva fare. Per lui anche il punto di bonus per il giro veloce. Inoltre ha dovuto scontare anche 5” di penalità per unsafe ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVIDEO: L’INCIDENTE DI CHARLESPERCHE’ CARLOSE’ STATO PENALIZZATO DI 5 SECONDI: COSA E’ SUCCESSO CON ALBON CHARLES: “NON POSSO FARE QUESTI ERRORI, E’” 16.39 Charlesè andato aal 18° giro, quando era al comando e stava per fermarsi per la sosta ai box. “Non posso fare questi errori, è. Se perderò il Mondiale per 32 punti, quelli persi tra qui e Imola, saprò di chi è la colpa“, ha subito ammesso con onestà. 16.36 Carlos, partito 19°, ha chiuso 5°: più di così non poteva fare. Per lui anche il punto diper il giro veloce. Inoltre ha dovuto scontare anche 5” di penalità per unsafe ...

