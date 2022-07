LIVE Bronzetti-Begu 2-6, 0-3 Finale WTA Palermo in DIRETTA: Begu prova ad allungare, in vantaggio di un set e due break (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 0-3 ARRIVA IL DOPPIO break! prova A SCAPPARE VIA LA RUMENA! 40-Ad Rimbalza due volte la pallina prima di essere colpita dal rovescio dell’azzurra, palla break. 40-40 Dritto a sventaglio perfetto, si ritorna in parità. 40-Ad Si ferma sulla rete il dritto di Bronzetti, palla per il doppio break. 40-40 Che game, che colpi! Palla corta pregevole di Begu, non può nulla l’azzurra. 40-30 Risponde l’azzurra con un gran dritto lungolinea! 30-30 CHE RISPOSTA! Rovescio perfetto di Begu. 30-15 Si difende perfettamente la rumena, gran dritto sulla riga per conquistare il punto. 30-0 Lungo il colpo di Begu. 15-0 Si ferma sulla rete il rovescio di ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-3 ARRIVA IL DOPPIOA SCAPPARE VIA LA RUMENA! 40-Ad Rimbalza due volte la pallina prima di essere colpita dal rovescio dell’azzurra, palla. 40-40 Dritto a sventaglio perfetto, si ritorna in parità. 40-Ad Si ferma sulla rete il dritto di, palla per il doppio. 40-40 Che game, che colpi! Palla corta pregevole di, non può nulla l’azzurra. 40-30 Risponde l’azzurra con un gran dritto lungolinea! 30-30 CHE RISPOSTA! Rovescio perfetto di. 30-15 Si difende perfettamente la rumena, gran dritto sulla riga per conquistare il punto. 30-0 Lungo il colpo di. 15-0 Si ferma sulla rete il rovescio di ...

