LIVE Berrettini-Ruud 6-4 6-7 1-2, Finale ATP Gstaad in DIRETTA: break del norvegese in avvio di terzo set (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Solido Ruud con il colpo in uscita dal servizio. Arrivano tre palle del 3-1 per il norvegese. 30-0 In corridoio il dritto di Berrettini, che improvvisamente è tornato a perdere questo fondamentale. 15-0 Fuori di pochissimo la risposta di Matteo. 2-1 break Ruud. Il nastro trascina in corridoio il dritto dell’azzurro. Era nell’aria. Il numero 5 ATP ottiene il break in avvio di terzo set. 15-40 Due palle break Ruud. Fioccano le opportunità per il norvegese, con Berrettini che sbaglia ancora di dritto. 15-30 Se ne va la risposta di Ruud. 0-30 Scappa via il dritto di Matteo. 0-15 Sul nastro il ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Solidocon il colpo in uscita dal servizio. Arrivano tre palle del 3-1 per il. 30-0 In corridoio il dritto di, che improvvisamente è tornato a perdere questo fondamentale. 15-0 Fuori di pochissimo la risposta di Matteo. 2-1. Il nastro trascina in corridoio il dritto dell’azzurro. Era nell’aria. Il numero 5 ATP ottiene ilindiset. 15-40 Due palle. Fioccano le opportunità per il, conche sbaglia ancora di dritto. 15-30 Se ne va la risposta di. 0-30 Scappa via il dritto di Matteo. 0-15 Sul nastro il ...

