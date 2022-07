LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: cinque in testa, Stano c’è! (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 17.09: Si stacca Doctor ma dovrà fermarsi perchè ha subito la terza proposta di squalifica 17.06: Doctor non si è ancora staccato, torna sotto ma sembra al gancio, mancano ancora 8 km 17.06: Il doppiato Rodrigues si stacca finalmente e Stano va in testa, alzando il ritmo 17.05: Sembra staccarsi anche Doctor, reStano in cinque 17.02: Si stacca Arevalo, squalificato lo spagnolo Tur, si ritira Vieira. Due proposte di squalifica per Agrusti 17.00: Forse il primo momento di non eccezionale brillantezza di Stano che sull’accelerazione di Pintado è nelle retrovie del gruppetto ma si riprende l’azzurro 16.59: Rodriguez e Chucho, doppiati, stanno ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE17.09: Si stacca Doctor ma dovrà fermarsi perchè ha subito la terza proposta di squalifica 17.06: Doctor non si è ancora staccato, torna sotto ma sembra al gancio, mancano ancora 8 km 17.06: Il doppiato Rodrigues si stacca finalmente eva in, alzando il ritmo 17.05: Sembra staccarsi anche Doctor, rein17.02: Si stacca Arevalo, squalificato lo spagnolo Tur, si ritira Vieira. Due proposte di squalifica per Agrusti 17.00: Forse il primo momento di non eccezionale brillantezza diche sull’accelerazione di Pintado è nelle retrovie del gruppetto ma si riprende l’azzurro 16.59: Rodriguez e Chucho, doppiati, stanno ...

