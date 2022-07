Letta | ' Percorso comune interrotto' Conte | ' Pd arrogante | i veri progressisti siamo noi'

Angela3v999 : RT @jacopo_iacoboni: C'è ancora possibilità che Conte faccia parte della coalizione elettorale?, gli domanda Cappellini. Risposta di Enric… - ultimora_pol : #Italia #Elezioni2022 Enrico #Letta: 'La scelta per il Paese è chiara: o noi o Meloni. Agenda Draghi punto di parte… - zazoomblog : Letta: Percorso comune interrotto. Conte: I veri progressisti siamo noi - #Letta: #Percorso #comune #interrotto. - CausiLuigi : RT @jacopo_iacoboni: C'è ancora possibilità che Conte faccia parte della coalizione elettorale?, gli domanda Cappellini. Risposta di Enric… - UtoTesoro : RT @jacopo_iacoboni: C'è ancora possibilità che Conte faccia parte della coalizione elettorale?, gli domanda Cappellini. Risposta di Enric… -

'Ilcomune si è interrotto il 20 luglio e non può riprendere, è stato un punto di non ritorno' dice invecein riferimento al M5s. 'Lo avevo avvertito - ha aggiunto- che non ......i leader dei due partitie Conte. Intervistato dalla Repubblica, il segretario dei dem ribadisce che lo strappo con Draghi da parte di Conte è un punto di non ritorno e che quindi il...ROMA – “La scelta alle elezioni del 25 settembre è chiara: o noi o Meloni”. Per il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, la sfida in vista delle urne è a due. “È l’Italia di chi vuole star ...Eppure ieri si sono tenute le primarie in Sicilia, vinte dalla candidata dem. Ma Conte non ci sta: “O andiamo insieme anche a Roma o in Sicilia corriamo da soli” ...