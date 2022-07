Il terribile urlo di rabbia di Leclerc in radio dopo l’eliminazione dal GP di Francia (VIDEO) (Di domenica 24 luglio 2022) Incredibile l’audio della rabbia di Charles Leclerc dopo l’incidente che lo ha costretto al ritiro dal Gran Premio di Francia. Subito dopo il testacoda che ha lanciato la Ferrari contro le barriere, il team ha aperto la comunicazione radio con il pilota che parla di un problema con l’acceleratore. Poi si sente solo il respiro affannato di Leclerc e, infine, il suo urlo terribile, a liberare la rabbia per l’eliminazione. un urlo del genere non lo avrei voluto sentire nemmeno nei miei peggiori incubi#FranceGP #Leclerc #FrenchGP pic.twitter.com/4QS5ijVWI9 — nanaa.b (@annabusonero) July 24, 2022 Poi le parole amare del pilota: «C’è stato un problema quando avevo già ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 24 luglio 2022) Incredibile l’audio delladi Charlesl’incidente che lo ha costretto al ritiro dal Gran Premio di. Subitoil testacoda che ha lanciato la Ferrari contro le barriere, il team ha aperto la comunicazionecon il pilota che parla di un problema con l’acceleratore. Poi si sente solo il respiro affannato die, infine, il suo, a liberare laper. undel genere non lo avrei voluto sentire nemmeno nei miei peggiori incubi#FranceGP ##FrenchGP pic.twitter.com/4QS5ijVWI9 — nanaa.b (@annabusonero) July 24, 2022 Poi le parole amare del pilota: «C’è stato un problema quando avevo già ...

napolista : Il terribile urlo di rabbia di #Leclerc in radio dopo l’eliminazione dal GP di Francia (VIDEO) L’amarezza del pilo… - zazoomblog : Gianna Nannini gravissimo incidente per la cantante “Un urlo terribile poi ho perso i sensi” - #Gianna #Nannini… - scorpio66966 : RT @mammaparole3: @GABRIELLA1306OO Ho letto adesso, mi dispiace x la mamma,tanti anni fa anche mia mamma stette in coma x una settimana e… - mammaparole3 : @GABRIELLA1306OO Ho letto adesso, mi dispiace x la mamma,tanti anni fa anche mia mamma stette in coma x una settim… -