Gianni Sperti, pazzo di lei: spunta il mi piace sospetto (Di domenica 24 luglio 2022) Gianni Sperti ha dichiarato pubblicamente il suo interesse per una delle bellissime dello spettacolo. L’opinionista di Uomini e Donne non si è trattenuto. L’ex ballerino senza freni sui social: scopriamo che cosa è successo. Gianni-Sperti-Altranotizia-(Fonte: Google)Gianni Sperti, spalla destra di Tina Cipollari e opinionista del dating show di Canale Cinque, ha lasciato un commento che sta facendo molto discutere. Gianni Sperti ha perso la testa per la modella Gianni Sperti oggi è famoso soprattutto per il ruolo di opinionista a Uomini e Donne, che ricopre sin dagli albori della seguitissima trasmissione condotta da Maria De Filippi. Il dating show di Canale Cinque effettivamente non sarebbe lo ... Leggi su altranotizia (Di domenica 24 luglio 2022)ha dichiarato pubblicamente il suo interesse per una delle bellissime dello spettacolo. L’opinionista di Uomini e Donne non si è trattenuto. L’ex ballerino senza freni sui social: scopriamo che cosa è successo.-Altranotizia-(Fonte: Google), spalla destra di Tina Cipollari e opinionista del dating show di Canale Cinque, ha lasciato un commento che sta facendo molto discutere.ha perso la testa per la modellaoggi è famoso soprattutto per il ruolo di opinionista a Uomini e Donne, che ricopre sin dagli albori della seguitissima trasmissione condotta da Maria De Filippi. Il dating show di Canale Cinque effettivamente non sarebbe lo ...

